Президент наголосив, що Росія не показує бажання зупинити війну та посилює тиск на Україну.

Президент України Володимир Зеленський привітав санкції США проти російських нафтогазових компаній-гігантів та прийняття 19-го пакету санкцій ЄС та наголосив, що це є важливим сигналом і для Росії, і для інших країн світу. Про це він сказав під час спілкування з медіа перед засіданням Європейської ради разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Це, звісно, жорсткіші санкції проти Росії. 19-й пакет дуже важливий, як і рішення лідерів ЄС, але й американські санкції теж вкрай важливі. Це гарний сигнал іншим країнам світу приєднатися до санкцій. Нам потрібно тиснути, зокрема й на тіньовий флот, доки Путін не зупинить цю війну", - заявив президент.

Він наголосив, що рішення Трампа щодо енергетики та санкцій проти РФ — це "саме те, на що ми чекали".

Відео дня

"Дай Боже, це спрацює", - наголосив президент.

За словами глави держави, Росія не показує бажання зупинити війну та посилює тиск на Україну, атакуючи цивільну інфраструктуру.

"Ви бачите – они б’ють по дитсадках, школах, мирних жителях, і вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом із Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що тиск має включати пакети санкцій, далекобійну ППО та фінансова підтримку.

Санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки вводять нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Санкції також стосуватимуться компаній, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не включено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 - "Лукойлу".

Також сьогодні, 23 жовтня, Євросоюз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає, зокрема, російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Вас також можуть зацікавити новини: