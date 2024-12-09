РФ використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, зазначили в МЗС Великої Британії.

Західні санкції проти РФ працюють погано, однак їх продовують розширювати. У понеділок, 9 грудня, Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, яка фінансує військові дії російського президента Владіміра Путіна в Україні та підживлює корупцію, пише Reuters.

Зазначається, що уряд Великобританії заморозив активи чотирьох осіб, причетних до контрабанди золота. Ще одна особа підпадає під санкції за купівлю російського золота на суму понад 300 млн доларів, забезпечивши дохід російському уряду.

"Нелегальне золото є замахом на законну торгівлю цінним товаром, підживлює корупцію, підриває верховенство права і закріплює порушення прав людини, такі як дитяча праця. Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, підтримуючи таким чином військові зусилля Путіна", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.

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Санкції проти Росії - останні новини

2 грудня новий голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що Європа планує посилити тиск на російську економіку і ще більше послабити здатність Кремля вести війну.

Також ми розповідали, що ЄС тисне на США з метою пом’якшення санкцій проти російського "Газпромбанку". Ця фінансова установа є ключовою для забезпечення поставок російського природного газу до ЄС. Дискусії тривають навіть після того, як правитель РФ Володимир Путін скасував вимогу, згідно з якою іноземні покупці використовували б лише цей банк при купівлі російського газу.

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