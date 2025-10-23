Російський диктатор жартом відповів на новину про введення нових санкцій проти Росії з боку Євросоюзу.

Російський диктатор Володимир Путін в четвер, 23 жовтня, прокоментував журналістам введення санкцій проти Росії з боку Європейського Союза та США.

Що стосується введення перших обмежень з боку США з того часу, як президентом США вдруге став Дональд Трамп, російський диктатор заявив, що вважає це рішення спробою чинити тиск на країну-агресор.

"Жодна поважаюча себе країна ніколи не робить нічого під тиском", - підкреслив Путін.

Також російський диктатор висловив думку, що Росія та США мають багато напрямків для співпраці, якщо відбудеться перехід від тиску до серйозного діалогу на перспективу.

"Ми обговорювали з Трампом вплив ситуації з постачанням російської нафти в світі на ціни, зокрема, й в США", - розповів президент РФ.

На його думку, щоб замінити російську нафту на світовому ринку, потрібен час.

"Зараз світовий енергобаланс склався, порушувати його – не в інтересах країн, які намагаються це робити", - висловив думку Путін.

Російський диктатор підкреслив, що діалог завжди краще, ніж війна. Також він вирішив пожартувати, коментуючи інформацію про введення 19-го санкційного пакета проти Росії з боку Євросоюзу.

"Скасували купівлю російських унітазів. Це їм дорого коштуватиме. Вони їм, мені здається, були б потрібні", - сказав очільник Кремля.

Санкції проти РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України. За його словами, в України немає постійного діалогу з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Зеленський зазначив, що раніше Сі Цзіньпін казав, що не продаватиме зброю в Росію. Але, за його словами, Китай не зацікавлений в поразці Росії.

Також ми писали, що Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН у відповідь на санкції, які ввів президент США Дональд Трамп проти двох найбільших нафтових компаній Росії, "Лукойл" і "Роснефть". Представник МЗС КНР заявив, що "діалог і переговори - єдино можливі способи вирішення української кризи, а не примус і тиск".

