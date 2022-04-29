Швейцарський торговий дім Trafigura скорочує закупівлі російської нафти.

Російська компанія "Роснафта" не постачатиме дизельне паливо з Ппорту Приморськ в травні. Нафтова компанія була одним з найбільших експортерів дизпалива з балтійського порту.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що експорт російського дизпалива з Приморська в травні знизиться більш ніж на 30% в порівнянні з квітнем і складе до 1,114 мільйона тонн.

Варто відзначити, що "Роснафта" була одним з найбільших експортерів дизельного палива з Приморська. У 2021 році компанія Trafigura виграла тендер на покупку дизельного палива з Приморська на поточний рік, але пізніше з'явилася інформація і різкому скороченні закупівлі нафтопродуктів у "Роснафти" більш ніж на 80%. Рішення прийняв після повномасштабного нападу Росії на Україну

За даними Міжнародного енергетичного агентства, країни Європи є кінцевим пунктом призначення для майже половини російських нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає, що в шостому санкційному пакеті ЄС проти РФ обов'язково має бути передбачено ембарго на імпорт російської нафти.

У свою чергу Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв. Берлін має намір вже до кінця 2022 року повністю припинити імпортувати російську нафту.

Але вже через два тижні квітня нафтова промисловість Російської Федерації втратила 7,4% щоденного видобутку. За прогнозами, видобуток ключового експортного товару РФ буде тільки падати.

25 квітня стало відомо, що ЄС готує "розумні санкції" щодо імпорту російської нафти, спрямовані на мінімізацію збитків для власної економіки.

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