Захарова: Санкції проти Росії працюють 'не так', як задумують США і ЄС

Водночас представниця МЗС РФ зауважила, що коментарі щодо скасування саміту в Будапешті даватиме Кремль.

У Росії переконують, що санкції, які США та Європеський Союз запроваджують проти РФ, зокрема проти нафтової промисловості, не працюють так, як задумувалося.

Відповідну заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Санкції, які вони вводять проти Росії, не працюють так, як вони задумували. Санкції, які вони вводять проти Росії, насамперед працюють проти ЄС", - переконує Захарова.

Торкаючись заяви президента США Дональда Трампа про скасування саміту з диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, Захарова заявила, що коментар щодо цього дасть Кремль.

Санкції проти нафтового сектору РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня стало відомо, що США запроваджують нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Обмеження запроваджують у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

Санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

Це перші фінансові обмеження проти Росії за другий термін Трампа. Санкції були запроваджені на тлі затяжного конфлікту в Україні та скасованої зустрічі Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті.

