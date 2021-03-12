Вперше ці санкції було запроваджено 17 березня 2014 року.

Рада Європейського Союзу продовжила на наступні шість місяців обмежувальні заходи проти 177 осіб і 48 компаній через порушення суверенітету України.

Читайте такожСША налаштовані зміцнити підтримку України - БлінкенПро це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на наступні шість місяців - до 15 вересня 2021 року, санкції, що спрямовані проти тих, хто є відповідальним за підрив територіальної цілісності або загрозу їй, суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чинні обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі в країни-члени Євросоюзу, замороження активів та заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам і суб'єктам, які потрапили під санкції.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися відносно 177 осіб і 48 компаній Вперше ці санкції було запроваджено 17 березня 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко