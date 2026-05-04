Китай відкрито знехтував санкціями США у нафтовому секторі, – Bloomberg

За даними медіа, фінансові установи екстрено переводять розрахунки за російську та іранську нафту в юані, намагаючись стати "невидимими".

Китай пішов на безпрецедентний крок, наказавши своїм компаніям повністю ігнорувати санкції США. Країна вирішила захистити власний бізнес, попри ризик виключення великих банків із глобальної фінансової системи, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається у матеріалі, Пекін наказав не дотримуватися обмежень проти приватних нафтопереробних заводів, які торгують іранською нафтою. Зокрема, йдеться про промислового гіганта Hengli Petrochemical.

На думку аналітиків Eurasia Group, цей крок випробує на міцність систему санкцій Вашингтона саме тоді, коли США вагаються щодо обмежень проти Росії та Ірану.

За наявними даними, китайська влада вирішила використати "блокуючий захід", запроваджений ще у 2021 році.

Професор Цзі Веньхуа, який консультує Міністерство торгівлі, пояснив:

"Судячи з конкретних положень, наказ про заборону насамперед спрямований на конкретні санкції США, накладені на окремі китайські компанії".

За його словами, мета – скасувати силу американських законів на території КНР.

Окрім нафти, Китай почав блокувати великі угоди у сфері IT. Так, минулого тижня уряд Сі Цзіньпіна заблокував купівлю AI-стартапу Manus компанією Meta на $2 мільярди.

Ситуація загострюється через те, що приватні переробники Китаю активно використовують знижки на нафту з РФ та Ірану. Як зазначають експерти, банки шукають обхідні шляхи через транзакції в юанях, щоб не потрапити на радари американської влади.

Нафтові санкції

Раніше УНІАН писав, що США знову відновили санкції проти російської нафти після завершення тимчасового послаблення, яке вводили через ризики для світового ринку нафти на тлі ситуації навколо Ормузької протоки.

Як пишуть іноземні ЗМІ, це не означає серйозного удару по Росії, бо вона вже навчилася обходити обмеження через посередників. Колишній заступник держсекретаря з питань Європи критикує адміністрацію Трампа за те, що дала Росії "перепочинок" і не посилила механізми контролю над нафтовими доходами.

Так, Росія продовжує розширювати свій "тіньовий флот" – мережу старих або непрозоро зареєстрованих танкерів, які допомагають обходити західні санкції на експорт нафти.

Українська розвідка виявила нові "сірі" судна та оновила список танкерів, які можуть бути залучені до транспортування російської нафти в обхід обмежень.

