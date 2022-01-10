Після протестних акцій у країні проти поліцейського порушили кримінальну справу, йому загрожував трибунал.

В Казахстан помер начальник поліції Жамбильської області Жанат Сулейменов. Причиною смерті ЗМІ називають самогубство.

У МВС країни підтвердили його смерть, але причини вказувати не стали. Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

У поліції обставини та інші подробиці смерті топ-поліцейського розкривати не стали. Відомство лише зазначило, що наразі причини того, що сталося, з'ясовуються.

Читайте такожСША вимагають від Казахстану роз'яснень, чому знадобилася допомога ОДКБВідомо, що проти Сулейменова було порушено кримінальну справу через заворушення в Казахстані, генерал-майору загрожував трибунал.

"У Казахстані застрелився генерал-майор - головний поліцейський Жамбильської області Жанат Сулейменов. Йому загрожував трибунал. Причиною цьому стали часті випадки переходу поліцейських на бік протестувальників. Також було спалено будівлю департаменту поліції", - повідомляє Telegram-канал Baza.

Протести в Казахстані: хроніка подій