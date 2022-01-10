В Казахстан помер начальник поліції Жамбильської області Жанат Сулейменов. Причиною смерті ЗМІ називають самогубство.
У МВС країни підтвердили його смерть, але причини вказувати не стали. Про це повідомляє низка Telegram-каналів.
У поліції обставини та інші подробиці смерті топ-поліцейського розкривати не стали. Відомство лише зазначило, що наразі причини того, що сталося, з'ясовуються.
Читайте такожСША вимагають від Казахстану роз'яснень, чому знадобилася допомога ОДКБВідомо, що проти Сулейменова було порушено кримінальну справу через заворушення в Казахстані, генерал-майору загрожував трибунал.
"У Казахстані застрелився генерал-майор - головний поліцейський Жамбильської області Жанат Сулейменов. Йому загрожував трибунал. Причиною цьому стали часті випадки переходу поліцейських на бік протестувальників. Також було спалено будівлю департаменту поліції", - повідомляє Telegram-канал Baza.
Протести в Казахстані: хроніка подій
- 2 січня в Казахстані почалися масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.
- Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.
- Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко і ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні ладу" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан відправили своїх військових в Казахстан.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
- 10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. При цьому офіційних даних про точну кількість загиблих немає.