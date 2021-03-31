МЗС Росії, своєю чергою, "шкодує" з приводу видворення своїх співробітників.

Влада Італії видворяє двох співробітників російського посольства, котрих підозрюють у шпигунстві на користь Кремля.

Про це у Facebook написав глава МЗС країни Луїджі Ді Майо.

Читайте такожУ Словаччині міністр фінансів сформує новий урядІталійська поліція раніше повідомляла, що арештувала італійського офіцера ВМС, коли той передавав конфіденційну інформацію російському військовому, акредитованому при МЗС РФ. З юридичним статусом росіянина тоді ще визначалися.

Ді Майо заявив, що висловив рішучий протест російському послу і повідомив про «негайну висилку двох російських чиновників, причетних до цієї надзвичайно серйозної справи».

РИА Новости пишуть, що МЗС РФ «шкодує у зв’язку з висилкою дипломатів з Італії». Про свої можливі кроки у Лаврова пообіцяли оголосити пізніше.

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Автор: Яна Ставська