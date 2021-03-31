Обох звинувачують у серйозних злочинах, пов’язаних зі шпигунством і державною безпекою.

Поліція Італії арештувала за підозрою у шпигунстві російського військового, акредитованого при МЗС РФ, та старшого офіцера італійського військово-морського флоту.

Про це пише Reuters.

Читайте такожУ Словаччині міністр фінансів сформує новий уряд

Спецслужби Італії втрутилися у їхню таємну розмову одразу після того, як італійський офіцер віддав росіянину документи в обмін на гроші.

Обох звинувачують у серйозних злочинах, пов’язаних зі шпигунством і державною безпекою.

За словами правоохоронців, громадянина Італії взяли під варту, а з юридичним статусом росіянина досі розбираються з огляду на його роботу у диппредставництві.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська