Поліція Італії арештувала за підозрою у шпигунстві російського військового, акредитованого при МЗС РФ, та старшого офіцера італійського військово-морського флоту.
Про це пише Reuters.
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Спецслужби Італії втрутилися у їхню таємну розмову одразу після того, як італійський офіцер віддав росіянину документи в обмін на гроші.
Обох звинувачують у серйозних злочинах, пов’язаних зі шпигунством і державною безпекою.
За словами правоохоронців, громадянина Італії взяли під варту, а з юридичним статусом росіянина досі розбираються з огляду на його роботу у диппредставництві.
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