У Німеччині за підозрою в роботі на іноземну секретну службу затримали громадян України, Вірменії та Росії.
У Генеральній прокуратурі повідомляють, що 19 червня співробітники Гессенського державного управління кримінальної поліції затримали у Франкфурті-на-Майні Роберта А., Вардгеса І. і Армана С. Наступного дня слідчий суддя Федерального суду видав ордери на їхній арешт.
За даними прокуратури, троє обвинувачених перебували в Німеччині за дорученням іноземної секретної служби "з метою збору інформації про людину з України, яка проживає тут". 19 червня вони стежили за кафе, де той мав зупинитися.
Spiegel із посиланням на джерела повідомляє, що чоловіки хотіли зустрітися з українцем, однак у нього виникли підозри, що на нього можуть напасти. Тоді він звернувся в поліцію.
"З чуток, українець - людина, яка воювала проти росіян у себе на батьківщині. Один із підозрюваних тільки нещодавно приїхав до Німеччини. Слідчі також розглядають підозри в тому, що троє підозрюваних користувалися чужими іменами", - додали журналісти.
Арешт шпигунів в інших країнах
На початку року The Economist писав, що росіянам вдалося реабілітувати свою іноземну розвідку після низки провалів, завдяки чому вона стала працювати ефективніше.
При цьому журналіст-розслідувач Христо Грозєв вважає, що зараз російські шпигуни працюють агресивніше. За його словами, завдяки цьому їх простіше виявити.