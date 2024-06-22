За даними ЗМІ, вони могли використовувати чужі імена.

У Німеччині за підозрою в роботі на іноземну секретну службу затримали громадян України, Вірменії та Росії.

У Генеральній прокуратурі повідомляють, що 19 червня співробітники Гессенського державного управління кримінальної поліції затримали у Франкфурті-на-Майні Роберта А., Вардгеса І. і Армана С. Наступного дня слідчий суддя Федерального суду видав ордери на їхній арешт.

За даними прокуратури, троє обвинувачених перебували в Німеччині за дорученням іноземної секретної служби "з метою збору інформації про людину з України, яка проживає тут". 19 червня вони стежили за кафе, де той мав зупинитися.

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Spiegel із посиланням на джерела повідомляє, що чоловіки хотіли зустрітися з українцем, однак у нього виникли підозри, що на нього можуть напасти. Тоді він звернувся в поліцію.

"З чуток, українець - людина, яка воювала проти росіян у себе на батьківщині. Один із підозрюваних тільки нещодавно приїхав до Німеччини. Слідчі також розглядають підозри в тому, що троє підозрюваних користувалися чужими іменами", - додали журналісти.

Арешт шпигунів в інших країнах

На початку року The Economist писав, що росіянам вдалося реабілітувати свою іноземну розвідку після низки провалів, завдяки чому вона стала працювати ефективніше.

При цьому журналіст-розслідувач Христо Грозєв вважає, що зараз російські шпигуни працюють агресивніше. За його словами, завдяки цьому їх простіше виявити.

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