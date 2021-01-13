У місті Альфаретта знайшли мертвим одного з учасників штурму Капітолію, 53-річного Крістофера Стентона. Загиблий лежав у підвалі в крові у своєму будинку.
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Тіло чоловіка виявила його дружина. Під час дзвінка в поліцію, вона сказала: "Там скрізь кров".
На місці інциденту поліцейські знайшли дві напівавтоматичні гвинтівки. Як стверджують судмедексперти, чоловік наклав на себе руки.
За наявною інформацією, 6 січня Стентон був заарештований за спробу незаконного проникнення в Капітолій та за порушення комендантської години у Вашингтоні. Йому загрожував штраф розміром 1000 доларів або тюремне ув'язнення до 180 днів.
Штурм Капітолію в США
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.
- Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
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