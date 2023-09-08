До навчань приєднаються і українські військові.

Військово-морські сили США та Румунії проведуть спільні військові навчання Сі Бриз-23 у Чорному морі та дельті Дунаю. До навчань приєднається і Україна.

Також до них будуть залучені військові з Болгарії, Франції, Великобританії та Туреччини, повідомили в штабі ВМС Румунії, передає Голос Америки. В ході навчань учасники будуть відшліфовувати знешкодження вибухових пристроїв.

Румунські військові задіють у навчаннях морський тральщик (військовий корабель з пошуку, виявлення та знищення морських мін) Sublocotenent Alexandru Axente, швидкісний водолазний корабель Venus, броньований швидкісний патрульний катер Posada, високошвидкісні надувні човни з жорстким корпусом RHI), а також спеціалістів зі знешкодження вибухівки, саперів, взвод морської піхоти.

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США відправлять на навчання морський патрульний і розвідувальний літак P-8 Poseidon, а також водолазів, які спеціалізуються на знешкодженні бомб.

Основною метою навчань є налагодження оперативно-тактичної взаємодії у сфері боротьби з вибуховими пристроями, дрейфуючими морськими мінами для безпеки судноплавства.

Нагадаємо, в 2022 році через повномасштабний напад РФ на Україну, ці військові навчання не проводились.

Морські військові навчання "Сі Бриз"

В червні стало відомо, що міжнародні навчання "Сі Бриз" відновлено. Тоді речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що основна тематика цих навчань відрізняється від тих, які були в попередні роки. Зокрема, головне завдання комплексу тренувань в рамках навчання "Сі Бриз – 2023" - підготовка до планування та ведення протимінних дій.

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