Для цього діє ціла схема, на якій наживаються відразу кілька членів родини.

У дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, викрили бізнесовому складову "піклуванння" про дітей на території РФ.

Як повідомляє CEO розвідувального агентства "Molfar" Артем Старосєк в ефірі "Еспресо", це ціла сімейна справа, яка є спільним джерелом доходів. Зокрема її чоловік навіть змінив професію для того, щоб бути в "долі".

"Вся сім'я Львової-Бєлової бере участь у її бізнесі. ЇЇ чоловік раніше був програмістом, а потім, коли вона стала омбудсменом, то вирішив бути священником. Вони навіть на території одного дитячого будинку збудували церкву, де чоловік омбудсмени приймає парафіян", - заявив Старосєк.

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Сім’я омбудсмена заробляє, отримуючи компенсацію від влади, гроші від приватних донорів та церкви, також ставлять своїх родичів на керівні посади. Також відповідне місце роботи отримали і сестри злочинниці.

"У Львової-Бєлової сестра Софія керує одним з інклюзивних будинків, а інша сестра займалась будівництвом одного з дитячих будинків та виступала архітектором, отримавши за це 1 млн рублів. Тобто це сімейний підряд зі спільним джерелом доходів", - додав розслідувач.

Також Львова-Бєлова залучає різні схеми для свого збагачення. У тому числі вона використовує для цього мешканців дитячих будинків.

"Є ще історія, що в одному з дитячих будинків помер хлопець, а потім з'ясувалося, що Львова-Бєлова змусила його взяти кредит та передати гроші дитячому будинку. Тому, є ще варіант доходу – отримання кредитів від мешканців цих будинків", - додав Старосєк.

Марія Львова-Бєлова: головне про російську злочинницю

Росіяни масово вивозять незаконним чином з ТОТ українських дітей а потім віддають на усиновлення в російські сім'ї. Один із прикладів незаконного усиновлення продемонструвала дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, яка усиновила хлопчика з Маріуполя.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав довічний ордер на арешт Львови-Бєлової - їй компанію склав також Володимир Путін. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України.

Нещодавно Львова-Бєлова намагалася виправдатися за те, що росіяни викрадають дітей з тимчасово-окупованих територій. Вона не вважає себе військовим злочинцем, називаючи себе "мамою".

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