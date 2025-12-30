Гроші з російським слідом: у Сирії презентували нову валюту без Асада

Нові купюри відображають культурну спадщину Сирії.

У Сирії запроваджують нову валюту. Президент Ахмад аль-Шараа разом із головою Центрального банку Сирії Абдулкадером Хусріє представив нові банкноти, повідомляє Сирійське арабське інформаційне агентство.

Крім оновлення зовнішнього вигляду банкнот, сирійська валюта була деномінована – з неї прибрали два нулі, так як за час війни вона знецінилася на понад 99%.

Президент аль-Шараа зазначив, що реденомінація означає завершення однієї епохи та початок нового етапу для Сирії, підкресливши, що вилучення нулів зі старої валюти спрощує розрахунки, але саме по собі не покращує економіку. За його словами, економічне зростання залежить від підвищення виробництва, зниження безробіття та стабільності банківського сектору.

Відео дня

Нові купюри, які відображають культурну спадщину Сирії, мають спростити торгівлю, зменшити залежність від долара та відновити довіру до сирійського фунта. На банкнотах відтепер зображені оливки, пшениця, бавовна тощо – замість обличчя диктатора Башара Асада.

Сирійський фунт - останні новини

Сирія домовлялася з Росією, яка ховає диктатора Башара Асада, про друкт нового сирійського фунту. Країна домовилася з російською державною друкарнею грошей "Гознак". Угоду було остаточно укладено, коли високопоставлена сирійська делегація відвідала Москву наприкінці липня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: