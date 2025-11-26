'Звільніть Віткоффа': Путін грає емісаром Трампа в своїх інтересах, - оглядач The Times

Дилетантська дипломатія може коштувати Заходу не лише України, а й власної безпеки, попереджає автор.

Американський бізнесмен Стів Віткофф, який нині виступає спеціальним посланцем Дональда Трампа, припускається "занадто кричущих" помилок у розумінні російсько-української війни. Це вже не можна ігнорувати, пише у колонці для The Times пише досвідчений дипломатичний оглядач Роджер Бойєс.

Мирні переговори з Росією традиційно стають полем для маніпуляцій — і ситуація, у яку втягнувся Віткофф не стала винятком. Спецпредставник Трампа, не маючи досвіду в геополітиці, "не усвідомив, наскільки всебічно продав Росії українські та ширші західні інтереси", коли долучився до розробки проєкту мирної угоди, зазначає автор.

Мир через капітуляцію

Перша версія документа містила 28 пунктів, які сьогодні скоротилися до 19. Але, як зазначає видання, ключові російські вимоги лишилися незмінними:

жодної західної військової присутності в Україні,

жодного постачання західної зброї,

безстрокова заборона на вступ України до НАТО.

Натомість головна українська вимога — гарантії безпеки — неможлива без західної оборонної участі. "Ніщо не складається", — констатує Бойєс.

Досвід миротворця, але не дипломата

68-річний забудовник Віткофф давно має репутацію ефективного "укладача угод" у колі Трампа. Його називали Mr Fix-it (людиною, яка вирішує те, що не могли інші - УНІАН) на Близькому Сході:

він був причетний до припинення вогню з хуситами в Ємені;

відіграв роль у забезпеченні шеститижневого перемир’я в Газі;

допомагав тиснути на Нетаньяху після невдалої операції проти лідерів ХАМАС у Катарі.

Проте у великій політиці він, за словами джерел, "блукає без карти". Літає приватним Gulfstream без захищеного зв’язку, часто без професійних дипломатів поруч, читає скорочені зведення та "слухає подкасти". У переговорах із Москвою він змушений був покладатися на перекладачів, яких перевіряли російські спецслужби.

"Я не думаю, що Путін — поганий хлопець"

У нещодавньому візиті Віткофф зустрівся з президентом РФ. Його оцінка зустрічі звучала тривожно просто:

"Я думав, що він був зі мною чесний. Я не вважаю його поганим хлопцем".

Такий рівень наївності у переговорах із Кремлем — небезпечний, наголошує Бойєс.

Трамп і його прагнення до "Нобеля"

Чим більше міжнародних конфліктів Трамп намагається "лагодити", тим більше кейсів отримує Віткофф. Він уже був залучений до енергетичної угоди з Азербайджаном та до планів США розробляти мінеральні ресурси України — пункт, який несподівано з’явився серед пропозицій врегулювання.

У цьому, пише автор, проявляється логіка транзакційного президентства Трампа: дипломатія має приносити вигоду тому, хто її здійснює.

Історичний контекст: від Черчилля до сьогодення

Оглядач The Times проводить історичну паралель із 1944 роком, коли Черчилль передав Сталіну "листок процентів" про поділ Європи.

Черчилль, усвідомивши, наскільки компрометуючим є документ, запропонував його спалити. Але Сталін відповів:

"Ні, залиште собі".

Тепер, пише видання, Віткофф у Маямі повторює ту ж небезпечну логіку — тільки не усвідомлює цього.

"Він не вміє розбиратись"

За словами автора, Віткофф демонструє слабке розуміння того, які саме українські території перебувають під окупацією РФ, та некритично відтворює кремлівські тези про "російськість" України. Його інформатором, як зазначається, став росіянин із українським корінням Кирило Дмитрієв, який бере участь у переговорах від Москви.

Бойєс наголошує, що Трамп не прагне мати поруч із собою "нового Кіссінджера", а шукає людину, яка може веселити його на гольфі, тиснути, підкуповувати чи чарувати співрозмовників — аби тільки швидко приносити результати. Віткофф ідеально підходить під цей образ: він говорить у стилі Трампа, публічно просуває ідею припинення вогню та обміну полоненими, і не цурається економічного тиску — типового інструменту другого президентства Трампа.

Та, за оцінкою Бойєса, саме відсутність у Віткоффа розуміння деталей, контексту та стратегічних нюансів становить проблему. Адже якщо припинення вогню в Україні у 2026 році й можливе, для встановлення тривалого миру потрібні досвідчені, стримані та структурні переговори — а не імпровізована дипломатія.

Колумніст попереджає: якщо цього не станеться, Європу може чекати "десятиліття нестабільності", яка розповзеться далеко за межі нинішнього фронту.

"Щоб перетворити припинення вогню на щось більш тривале, досвідчені посередники повинні вступити в гру, ведучи переговори структуровано, терпляче та стримано, даючи простір запеклим ворогам відновити певну довіру один до одного. Якщо це не вдасться, Європа ризикує десятиліттям нестабільності, яка пошириться на захід зі старих ліній фронту на Сході. Тож, будь ласка, пане Трампе, припиніть цю дипломатію, що ведеться випадково, і, як перший крок, звільніть Стіва Віткоффа. Він не вміє розбиратися", - підсумував автор.

Скандал з Віткоффом - що треба знати

Стів Віткофф вляпався в гучний скандал. Bloomberg отримав злив змісту переговорів спецпредставника Трампа з кремлівськими чиновниками. Зокрема, стало відомо, що Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу пропозиції щодо "мирної угоди".

Телефонна розмова політиків відбулася 14 жовтня й вони розмовляли трохи більше ніж 5 хвилин. Під час розмови спецпосланник Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна".

Згодом стало відомо, що між США та Росією було досягнуто попередньої домовленості про приїзд спецпосланника президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви наступного тижня.

