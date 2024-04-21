Законопроект врятує життя, наголосив міністр оборони США.

Нова допомога від США Україні та Ізраїлю дасть змогу американській владі збільшити обсяг життєво важливої допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Києву захистити себе від агресії РФ, підтримати захист ізраїльської території від Ірану і його поплічників, а також збільшити потік вкрай необхідної гуманітарної допомоги цивільним палестинцям у секторі Гази.

Закон щодо надання допомоги союзникам зробить Штати безпечнішими і врятує життя, публікує заяву американського міністра оборони Ллойда Остіна сайт Пентагону. "Я вітаю ухвалення надважливого доповнення до національної безпеки, яке допоможе Міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та твердо стояти з нашими союзниками й партнерами по всьому світу...", - сказав чиновник.

За його словами, схвалення документа - це ще й важлива інвестиція в майбутнє США, оскільки виділені приблизно 50 мільярдів доларів підуть безпосередньо в американську оборонно-промислову базу, що дасть змогу створити хороші робочі місця в понад 30 штатах.

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"Цей закон зробить Америку безпечнішою і врятує життя... Довгострокова безпека Америки все ще перебуває під загрозою. Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам чи нашим ворогам приводу сумніватися в рішучості Америки", - наголосив очільник Пентагону.

У центрі уваги допомога Україні від США - важливі новини

20 квітня нижня палата американського Конгресу - Палата представників, підтримала законопроект, яким передбачено, зокрема, надання десятків мільярдів доларів на безпекову допомогу українській державі.

Голосування за допомогу Україні пройшло так - "за" висловилися 310 конгресменів, а "проти" виступили 112. Тепер документ ще має розглянути Сенат, а потім його відправлять на підпис президенту Джо Байдену.

Схвалення законопроекту, зокрема, прокоментував глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, учора був поганий день для російського диктатора Володимира Путіна та "для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, кого вона відстоює".

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