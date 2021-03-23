Держсекретар США прибув у штаб-квартиру НАТО у Брюсселі з метою відновлення партнерських відносин.

Державний секретар ССША Ентоні Блінкен наголошує, що Сполучені Штати мають намір пожвавити Організацію північноатлантичного договору (НАТО) для більш ефективної відповіді на нинішні загрози.

Читайте такожНАТО продовжить посилювати свою присутність у Чорноморському регіоні - СтолтенбергЯк передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Він зауважив, що здійснює перший візит у штаб-квартиру НАТО на своїй новій посаді.

"Я приїхав сюди висловити непохитну відданість Сполучених Штатів цьому Альянсу, який є наріжним каменем для миру, процвітання, стабільності для трансатлантичної єдності впродовж більше ніж 70 років. І я прибув до Брюсселя, оскільки Сполучені Штати бажають відновити наші партнерські відносини насамперед з нашими союзниками з НАТО. Ми хочемо пожвавити Альянс, гарантувати, що він міцний і ефективний стосовно сьогоднішніх загроз, як це було у минулому", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що приїхав у Брюссель особисто взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбуватиметься 23-24 березня. За його словами, ця зустріч передбачає широкий порядок денний, в тому числі питання поточної місії НАТО в Афганістані, зусилля Альянсу щодо регіональної безпеки і особливо відповідь на російську агресію, а також бачення щодо ініціативи "НАТО-2030".

"Ми поділяємо бачення генерального секретаря, що НАТО має потенціал стримувати і оборонятися проти усіх будь-яких загроз для нашої колективної безпеки, в тому числі таких загроз як кліматичні зміни і кібератаки", - додав Блінкен.

США і НАТО

Попередній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після вступу на посаду спочатку заявляв, що вважає НАТО застарілою організацією, але потім змінив думку і постійно вимагав від країн-членів збільшення витрат на оборону.

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Автор: Віталій Саєнко