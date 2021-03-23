Державний секретар ССША Ентоні Блінкен наголошує, що Сполучені Штати мають намір пожвавити Організацію північноатлантичного договору (НАТО) для більш ефективної відповіді на нинішні загрози.
Читайте такожНАТО продовжить посилювати свою присутність у Чорноморському регіоні - СтолтенбергЯк передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.
Він зауважив, що здійснює перший візит у штаб-квартиру НАТО на своїй новій посаді.
"Я приїхав сюди висловити непохитну відданість Сполучених Штатів цьому Альянсу, який є наріжним каменем для миру, процвітання, стабільності для трансатлантичної єдності впродовж більше ніж 70 років. І я прибув до Брюсселя, оскільки Сполучені Штати бажають відновити наші партнерські відносини насамперед з нашими союзниками з НАТО. Ми хочемо пожвавити Альянс, гарантувати, що він міцний і ефективний стосовно сьогоднішніх загроз, як це було у минулому", - наголосив Блінкен.
Він зазначив, що приїхав у Брюссель особисто взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбуватиметься 23-24 березня. За його словами, ця зустріч передбачає широкий порядок денний, в тому числі питання поточної місії НАТО в Афганістані, зусилля Альянсу щодо регіональної безпеки і особливо відповідь на російську агресію, а також бачення щодо ініціативи "НАТО-2030".
"Ми поділяємо бачення генерального секретаря, що НАТО має потенціал стримувати і оборонятися проти усіх будь-яких загроз для нашої колективної безпеки, в тому числі таких загроз як кліматичні зміни і кібератаки", - додав Блінкен.
США і НАТО
Попередній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після вступу на посаду спочатку заявляв, що вважає НАТО застарілою організацією, але потім змінив думку і постійно вимагав від країн-членів збільшення витрат на оборону.
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