Новий посол може бути офіційно призначений вже найближчим часом.

Росія отримала повідомлення від США про те, що вони погодилися на призначення нового російського посла у Вашингтоні. Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації, верхньої палати російського парламенту Григорій Карасін, передає Reuters.

Зазначається, що новий посол може бути офіційно призначений вже в найближчі тижні.

"Згода ще не отримана", - зазначила прессекретар міністерства закордонних справ Марія Захарова в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ РФ.

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Наразі ім'я нового посла невідоме. Останній посол РФ в США Анатолій Антонов залишив свою посаду ще в жовтні.

Водночас за інформацією російської газети "Комерсант", новим послом Росії у Вашингтоні буде Олександр Дарчієв, який зараз є очільником департаменту Північної Америки МЗС.

США і Росія - останні новини

Раніше російський диктатор Володимир Путін зробив заяву щодо вступу Трампа на посаду. За його словами, він готовий до діалогу з США. Путін додав, що РФ бачить бажання Трампа "відновити прямі контакти з Росією, припинені не з нашої вини".

Водночас у держдепі США відповіли, чому Росію досі не визнали країною-спонсором тероризму. Там вважають, що масштабні санкції, запроваджені Вашингтоном проти РФ, допомагають ефективніше досягати політичних цілей.

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