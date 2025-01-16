У адміністрації США вважають, що масштабні санкції, запроваджені Вашингтоном проти РФ, допомагають ефективніше досягати політичних цілей, ніж визнання Росії державою-спонсором тероризму.
"Ми не вважаємо це (визнання Росії спонсором тероризму, – ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли йдеться про Росію", – заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.
За його словами, ті санкції, що вже діють, включно і з тими, що були запроваджені протягом останніх тижнів, мають практичні наслідки. У цьому контексті Міллер згадав повідомлення ЗМІ про те, що тепер танкери РФ не можуть відвантажити свою нафту – зокрема, вони почали зупинятися біля берегів Китаю.
Речник Держдепу також акцентував, що визнання Росії спонсором тероризму обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та спричинить інші наслідки, що можуть вплинути на здатність працювати в регіоні.
Визнання Росії спонсором тероризму
Нагадаємо, що 4 липня 2023 року парламентська асамблея визнала Росію спонсором тероризму. Таке формулювання було вперше закріплено в офіційному документі міжнародної організації – підсумковій декларації, ухваленій тоді у Ванкувері.
Станом на липень було 11 країн та міжнародних організацій, які визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, йдеться про ПАРЄ, Парламентську асамблею НАТО, Європарламент, Литву, Україну, Латвію, Естонію, Чехію, Нідерланди, Польщу і Словаччину.
У червні 2024 року в Сенаті США запропонували визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через підписання угоди про партнерство між РФ та Північною Корею та поглиблення військової співпраці. Проте таке рішення досі не ухвалено.
Зазначимо, днями у Білому домі заявили, що президент Джо Байден вилучає Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму.