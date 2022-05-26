На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, а відсутність експорту з України посилює глобальну продовольчу кризу.

Влада Туреччини веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України", — заявив чиновник.

За його словами, переговори все ще тривають. У заблокованих після початку російського вторгнення українських портах знаходиться понад 20 мільйонів тонн зерна.

Зазначається, що російські чиновники раніше заявляли про готовність надати коридор для суден, що перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.

Раніше повідомлялося, що влада Китаю закликала забезпечити безперешкодний експорт українського зерна, створивши в найкоротші терміни "зелений коридор".

За даними CNN, США і Європа працюють над планами з вивезення зерна з України. Канада теж готова допомогти у цьому процесі.

Нещодавно Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

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