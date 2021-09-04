Деякі афганці раніше були депортовані з США за злочини. В даний час влада не прийняла рішення, що з ними робити.

У США мають намір провести додаткову перевірку кожного третього евакуйованого афганця через те, що близько 100 осіб підозрюються у зв'язках з "Талібаном" та іншими терористичними організаціями.

Про це повідомили джерела NBC. Зокрема, двох осіб відправлять до Косова через занепокоєння служб безпеки. Там будуть проведені додаткові перевірки. Відзначається, що деякі інші афганці раніше були депортовані з США за злочини. Влада поки не прийняла рішення, що з ними робити.

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Співрозмовники NBC зазначають, що влада діє надзвичайно обережно і тому підозри можуть не виправдатися. Побоювання могли бути пов'язані з особистими даними афганців - іменами, біографіями або номерами в телефонах, передає kommersant.

Захоплення талібами влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану. Того ж дня президент країни Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

У зв'язку з цим США і європейські країни почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Евакуація з Афганістану

США завершили виведення військ з Афганістану наприкінці серпня. Разом з американцями з країни вивозили афганців, які співпрацювали з військовими до зміни влади. Всього США вивезли більше 30 тис. афганців.

Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Автор: Ірина Погоріла