Нед Прайс запевнив, що в Білому домі прихильні п'ятій статті.

Північноатлантичний альянс заступиться за Литву в разі нападу Російської Федерації. США підтримають країну-члена НАТО.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву", - заявив речник Держдепу США.

При цьому він запевнив, що США прихильні п'ятій статті.

"Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, - непорушна", - підкреслив Прайс.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

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