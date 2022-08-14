ПІд час візиту делегація зустрінеться з президентом Тайваню.

Делегація Конгресу США прибула на Тайвань з неоголошеним дводенним візитом.

Про це повідомляє CNN.

У неділю, 14 серпня, делегація Конгресу США на чолі з сенатором-демократом від штату Массачусетс Едом Маркі прибула в Тайбей. До складу делегації також входять представники Демократичної партії Джон Гараменді, Алан Ловенталь і Дон Бейер, а також член Палати представників від Республіканської партії Аумуа Амата Коулман Радеваген.

Згідно з повідомленням МЗС Тайваню, в ході візиту група під керівництвом Маркі зустрінеться з президентом Тайваню Цай Інвень і міністром закордонних справ Джозефом Ву, а також проведе переговори з Комітетом у закордонних справах і національній обороні тайванського парламенту з питань безпеки і торгівлі.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі всупереч погрозам Китаю здійснила візит на Тайвань, ставши найбільш високопоставленим чиновником США, який відвідав острів за останні 25 років.

КНР у відповідь почала військові навчання біля берегів Тайваню. Влада Тайваню назвали їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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