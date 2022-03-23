Блінкен озвучив позицію Білого дому.

США офіційно заявили, що вважають дії військовослужбовців РФ воєнним злочином.

Заява прозвучала після того, як держсекретар Ентоні Блінкен, президент Джо Байден і заступник держсекретаря Венді Шерман заявили, що те, що військові злочини мали місце - їх особиста думка. Цього разу Блінкен скорегував позицію.

"Сьогодні я можу оголосити, що на основі наявної в даний час інформації уряд США вважає, що військовослужбовці російських військ вчинили військові злочини в Україні. Наша оцінка заснована на ретельному аналізі доступної інформації з державних і розвідувальних джерел.

Як і у випадку будь-якого ймовірного злочину, суд, що володіє юрисдикцією щодо злочину, в кінцевому підсумку несе відповідальність за встановлення кримінальної провини в конкретних випадках. Ми прагнемо домагатися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування", - заявив він.

Раніше в США заявили, що не бачать ознак того, що Путін готовий зупинитися і закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. Блінкен зазначив, що дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до переговорів і безпосередньо деескалації. Однак, Росія не налаштована вести переговори, додав він.