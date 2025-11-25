Джей Ді Венс і Марко Рубіо дотримуються протилежних поглядів на шлях до миру.

Коли мова заходить про Україну, у віцепрезидента США Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо діаметрально протилежні погляди на шлях до миру - і чия саме позиція візьме гору, визначить майбутнє архітектури безпеки західного світу.

В одному кутку - ізоляціоніст, який закликає до "реалізму" на тлі військової переваги Росії. В іншому - держсекретар, який колись назвав кремлівського диктатора Путіна "гангстером" і представляє яструбине крило традиційної Республіканської партії, пише The Telegraph.

Повідомлялося, що минулого тижня верх брав Ванс. Саме він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28-пунктного плану, який багато хто розкритикував як список побажань Москви. Після дзвінка відбувся особистий візит до Києва Дена Дрісколла, міністра армії США і давнього друга Ванса по навчанню в Єльській школі права.

Він попередив, що терпець президента закінчується: Києву потрібно визнати, що фронт руйнується, і погодитися на передачу територій Росії. ЗМІ пише, що в Білому домі політика часто формується "знизу вгору". Трамп хоче угоди щодо України, але деталі фінального варіанту залишив своїм підлеглим.

Якби він повністю підтримав 28-пунктний план, підготовлений його головним спецпосланцем з питань Росії Стівом Віткоффом і головним російським переговірником Кирилом Дмитрієвим, Україна могла б у підсумку опинитися перед фактом капітуляції. Але Трамп зупинився, заявивши, що це не "його остаточна пропозиція" після шквалу протестів у Києві та по всій Європі.

Рубіо - головний парламентер Трампа щодо України чи ні

Визнання Трампом того, що озвучені 28 пунктів не є "остаточним рішенням", дало Рубіо шанс втрутитися - і відтоді він очолює багатогодинні переговори з українською делегацією в Женеві.

Журналісти підкреслюють, європейські лідери з полегшенням сприйняли повернення Рубіо. Вони вважали, що він став головним переговірником президента щодо України після того, як фактично зірвав підготовку другого саміту Трамп-Путін, заявивши, що Росія не готова йти на необхідні поступки.

Однак європейців застав зненацька паралельний переговорний процес, який вів Віткофф і в рамках якого він минулого місяця зустрічався з Дмитрієвим у Майамі для вироблення 28 пунктів.

Після трьох днів інтенсивних дискусій - включно із зустріччю в будинку Віткоффа - спецпосланець Трампа дійшов висновку, що Україна нібито перебуває у слабшій військовій позиції. За словами співрозмовників, Віткофф, Дмитрієв і Джаред Кушнер, який брав участь в обговореннях, зійшлися на думці щодо того, яким має бути план миру, хоча у Дмитрієва були набагато конкретніші вимоги.

Він зажадав заборонити Україні вступ до НАТО, вивести війська з усього Донбасу і встановити обмеження на чисельність армії - всі ці пункти увійшли до початкового варіанту документа.

Приниження Рубіо

Рубіо не брав участі в підготовці пропозиції з 28 пунктів і дізнався про неї лише нещодавно.

Під час дзвінка із сенаторами минулими вихідними, відомості про який пізніше просочилися в пресу, Рубіо нібито назвав цей план "просто російською пропозицією" (документ, за його словами, був "криво перекладений англійською"). Пізніше він скоригував свою позицію публічно, написавши в соціальній мережі X (Twitter), що план підготовлено США за участю Росії та України.

Стів Беннон, близький до Ванса, заявив виданню, що Рубіо був "принижений" сенаторами, які злили його критику чернетки угоди. Він також звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який активно узгоджував із європейськими лідерами реакцію на план Віткоффа, у тому, що той "грає в Черчилля з новими порожніми обіцянками військ, зброї та грошей".

Джерела, близькі до Білого дому, стверджують, що Ванс і Рубіо все ж працюють разом - хоча й "під кутом". Будь-яка фінальна угода має бути ратифікована Сенатом, якщо вона вимагатиме договірного рівня зобов'язань США - наприклад, у частині гарантій безпеки.

Один зі співрозмовників The Telegraph заявив, що Рубіо спочатку "відключили від українського напряму", і ініціативу взяла команда президента. Але потім його "ввели в другу фазу", щоб привести угоду до формату, який Сенат - більш жорсткий до Росії, ніж Білий дім - зможе прийняти.

Але один американський чиновник сказав: "Весь день панував повний хаос - різні частини Білого дому не розуміли, що відбувається. Рубіо увійшов у процес і був змушений розвертати ситуацію назад. По суті, це був план Віткоффа і Кушнера. Рубіо опинився в непростій позиції".

Мирний план щодо України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна стоїть перед похмурим вибором - або прийняти російсько-американський "мирний план", або поставити на карту майбутнє своєї країни. Існує ризик того, що Трамп, під впливом Путіна, може повернутися до початкових 28 пунктів.

Крім того, ми також розповідали, що "мирний план" переоцінює домінування РФ. Хоча Україна завдала російським окупантам стратегічної шкоди.

