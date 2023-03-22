У Білому домі вважають, що у висновках зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна мало оптимізму.

Білий дім відкинув заяву Китаю про неупередженість щодо війни Росії проти України.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що якщо Китай захоче зіграти конструктивну роль у завершенні війни, то він скористається своїм впливом, щоб переконати Росію припинити її. "Я не думаю, що ви можете розумно вважати Китай неупередженим у будь-якому випадку", - сказав він у коментарі CNN.

За його словами, офіційні особи США все ще вивчають формулювання спільної заяви, опублікованої після зустрічі Путіна і Цзіньпіна, але у висновках саміту мало оптимізму. "Ми не бачили нічого з того, що вони говорили, що вони висували, що дає нам надію на те, що ця війна закінчиться найближчим часом", - додав він.

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У той же час президент Джо Байден хоче зберегти відкритими лінії зв'язку з Китаєм і поговорити з Сі "в належний час", сказав Кірбі.

Зустріч Цзіньпіна і Путіна

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі він заявив, що Китай дотримується об'єктивної і неупередженої позиції в питанні врегулювання війни в Україні. Також Сі Цзіньпін сказав, що їх "мирний план" спрямований на "активне сприяння примиренню і відновленню переговорів".

Увечері президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала владі Китаю запрошення брати участь у реалізації української формули миру.

Відомо, що з початку повномасштабної війни розмова між Зеленським і китайським лідером так і не відбулася. До цього закликала не тільки Україна, а й США.

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