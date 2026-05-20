Прямі переговори Євросоюзу і Росії: генсек НАТО зробив заяву

Рютте не став оцінювати кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі на роль переговорника від ЄС.

Євросоюз повинен самостійно визначитися і ухвалити рішення щодо прямих переговорів з Росією про закінчення війни проти Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі. При цьому кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі, якого пропонують на роль переговірника від Європи, Рютте оцінювати відмовився.

"Маріо Драґі є близьким особистим другом, але я не збираюся коментувати, хто має взяти на себе цю роль. По-перше, ЄС має визначитися з роллю, яку хоче відігравати. І якщо відповідь буде позитивною, тоді мають бути дебати, хто може виконувати цю роль", - висловив свою точку зору Рютте.

За даними видання Politico, в Євросоюзі тривають консультації щодо призначення переговірника для участі в мирних переговорах між Україною та Росією замість представників США.

В обговореннях імовірних кандидатур фігурують імена колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Фінляндії Александера Стубба і експрем'єра Італії Маріо Драґі.

Меркель вже заявила, що не бажає брати участі у таких перемовинах, оскільки, на її думку, Євросоюз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню війни РФ проти України.

При цьому в РФ заявили, що не заперечували б, аби переговірником від ЄС став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У Євросоюзі відповіли, що Шредер не може їхнім переговірником.

