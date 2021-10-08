На саміті НАТО у 2022 році країни-члени Організації Північноатлантичного договору підтвердять рішення про майбутнє членство України в Альянсі.

Саміт голів держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відбудеться в Іспанії 29-30 червня 2022 року.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у Мадриді на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом (прес-конференція транслювалася у Twitter прес-секретарем Альянсу Оаною Лунгеску).

"Я радий, що тепер ми можемо підтвердити, що саміт у Мадриді відбудеться 29-30 червня", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар висловив вдячність Санчесу і Іспанії за прийняття усіх лідерів Альянсу на саміті наступного року.

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"Це приєднання закріпило Іспанію серед вільних і демократичних країн трансатлантичної спільноти і також проклало шлях для членства вашої країни в Євросоюзі через декілька років пізніше", - сказав Столтенберг.

Україна-НАТО

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО у 2022 році країни-члени Організації Північноатлантичного договору підтвердять рішення про майбутнє членство України в Альянсі.

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Автор: Віталій Саєнко