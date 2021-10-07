У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

На саміті НАТО у 2022 році, що відбудеться у Мадриді, країни-члени Організації Північноатлантичного договору підтвердять рішення про майбутнє членство України в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі Північноатлантичної ради з радниками з питань національної безпеки країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар наголосив, що дата саміту, який відбудеться наступного року, буде оприлюднена незабаром.

"Стосовно рішень, я вважаю, що зараз трохи зарано робити висновок, які саме рішення на саміті наступного року ухвалять лідери, але я абсолютно впевнений, що союзники продовжать дотримуватися раніше заявлених позицій, а саме: що ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет наших близьких партнерів - Грузії і України. Ми також підтримуємо наше рішення, коли йдеться про їхні прагнення приєднатися до НАТО. І ми продовжимо забезпечувати практичну і політичну підтримку, аби вони могли наблизитися до подальшої євроатлантичної інтеграції", - наголосив Столтенберг.

Читайте такожУ Кремлі кажуть, що контактували з Києвом з приводу зустрічі Путіна і ЗеленськогоКрім того, генеральний секретар позитивно оцінив співпрацю НАТО в цілому і на двосторонньому рівні з Україною та Грузією.

Столтенберг нагадав, що декілька тижнів тому у Нью-Йорку зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю і партнерство з Україною та Грузією. І, крім того, це буде питанням, яке ми потім розглянемо під час підготовки до майбутнього саміту у Мадриді в наступному році", - додав він.

Саміт НАТО у 2022 році

Як повідомляв УНІАН, наступний саміт голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії у 2022 році.

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Президент США наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

Автор: Віталій Саєнко