США почали військову операцію проти наркотерористів в Еквадорі

Збройні сили США за підтримки військових Еквадору розпочали операцію проти організацій наркокартелів, визнаних терористичними.

Про це у соцмережі X повідомило Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM).

Південне командування ЗС США назвало цю операцію прикладом відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському басейні боротьбі з наркотероризмом.

"Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі", - йдеться в повідомленні американських військових.

У свою чергу, командувач SOUTHCOM генерал Френсіс Л. Донован заявив, що американці високо цінують відданість чоловіків і жінок зі збройних сил Еквадору цій боротьбі.

"Їхню мужність і рішучість у діях проти наркотерористів у своїй країні", - сказав він.

США і їхні військові операції

23 січня президент США Дональд Трамп попереджав, що американські військові можуть завдати наземних ударів по наркокартелях "де завгодно", особливо у Мексиці, Венесуелі та Колумбії.

3 січня Вашингтон провів у Каракасі спецоперацію з затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини. У венесуельській столиці лунали вибухи, вулицями їздила військова техніка.

США блискавично вивезли Мадуро на свою територію. У США його звинувачують у наркотероризмі. Там він буквально через кілька днів постав перед судом.

8 січня стало відомо, що під час операції США було вбито охорону Мадуро і кубинських розвідників.

2 березня впливовий американський сенатор Ліндсі Грем назвав країну, яка стане наступною ціллю США післ Ірану.

