Болгарія з серпня по жовтень імпортувала російську нафту виключно за цінами вище граничних.

На початку серпня болгарські чиновники помітили щось, в законності чого вони не були впевнені. Російська нафта надходила в країну за ціною вище 60 доларів, тобто вище встановленої стелі цін.

Як пише Politico, Софія отримала виключення з санкцій ЄС для того, щоб країна не зіткнулася з гострою нестачею енергії. Але митники хотіли знати напевно, тому звернулися до чиновників ЄС з проханням "роз'яснити ситуацію".

4 серпня вони надіслали електронний лист і отримали відповідь: "Сира нафта, імпортована на основі цих відходів від правил, не повинна бути ціною 60 доларів за барель або нижче".

Відео дня

Таким чином, Болгарія з серпня по жовтень імпортувала російську нафту виключно за цінами вище граничних. За оцінками аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), вартість поставок склала 640 мільйонів євро. Ці гроші дісталися російським енергетичним компаніям, які платять податки, допомагаючи поповнювати військовий гаманець Кремля.

Російська нафта, швидше за все, потрапляє в Європу за новими маршрутами. Правозастосовні органи на всьому континенті розрізнені і спираються на суперечливі дані. Виник цілий новий чорний ринок, який страхує, перевозить і ховає російське паливо по всьому світу. Іншими словами, санкції не допомогли. З моменту введення обмежень доходи Росії від експорту нафти скоротилися всього на 14%. А в жовтні доходи Росії від продажу викопного палива досягли 18-місячного максимуму.

"Схоже, що у Євросоюзу вже не залишилося можливостей, щоб щось зробити. Останній пакет санкцій ЄС, який має бути остаточно затверджений на саміті лідерів цього тижня, в основному зосереджений на адміністративних змінах. Як вважають експерти, вони мало на що вплинуть. Відсутні будь-які зусилля щодо подальшого зниження граничного рівня цін на нафту, - сказано в матеріалі.

Торгівля російською нафтою - деталі

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на долю "сірого флоту" вперше припало більше половини експорту нафти з РФ. Саме "сірий флот" допоміг Москві пережити шок від великих західних санкцій, введені рік тому, коли ЄС заборонив імпорт російської нафти в країни блоку, а група промислово розвинених країн G7 ввела обмеження для тих, хто хоче її імпортувати.

Вас також можуть зацікавити новини: