Стрілянина у США - унаслідок стрілянини в ТЦ багато поранених: фото, відео / TVU25

У торговому центрі Воватоса (штат Вісконсин) унаслідок стрілянини поранили 8 людей – 7 дорослих та підлітка.

Про це повідомляє ABC News.

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За словами начальника місцевої поліції Барі Вебера, ступінь їхніх травм невідома.

Правоохоронці поки виключають версію хаотичної стрілянини, а кажуть, що причиною інциденту міг стати конфлікт між громадянами.

Очевидці чули до десятка вистрілів. На момент приїзду поліції винуватцю вже вдалося втекти. Нині копи працюють над встановленням його особи.

«Ми якраз збиралися вже йти, як почули близько 10 вистрілів. Потім ми побігли, якось опинилися в одній кімнаті з персоналом, нас закрили там на якийсь час, а за три години звільнили», – розповіла у коментарі CBS 58 свідок Талія Роджерс.

На місце події виїхали 75 офіцерів. Торговий центр закрили для дослідження злочину.

За попередніми даними поліції, стрілок – білий чоловік віком від 20 до 30 років. 

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Автор: Яна Ставська