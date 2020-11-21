На момент приїзду поліції стрілку вже вдалося втекти.

У торговому центрі Воватоса (штат Вісконсин) унаслідок стрілянини поранили 8 людей – 7 дорослих та підлітка.

Про це повідомляє ABC News.

Читайте такожСин Трампа інфікувався COVID-19

За словами начальника місцевої поліції Барі Вебера, ступінь їхніх травм невідома.

Правоохоронці поки виключають версію хаотичної стрілянини, а кажуть, що причиною інциденту міг стати конфлікт між громадянами.

Очевидці чули до десятка вистрілів. На момент приїзду поліції винуватцю вже вдалося втекти. Нині копи працюють над встановленням його особи.

«Ми якраз збиралися вже йти, як почули близько 10 вистрілів. Потім ми побігли, якось опинилися в одній кімнаті з персоналом, нас закрили там на якийсь час, а за три години звільнили», – розповіла у коментарі CBS 58 свідок Талія Роджерс.

На місце події виїхали 75 офіцерів. Торговий центр закрили для дослідження злочину.

За попередніми даними поліції, стрілок – білий чоловік віком від 20 до 30 років.

JUST IN: Shooter is “at large” according to @WauwatosaPD. About 75 members of law enforcement are on the scene. Multiple people have been shot at #MayfairMall all have been taken to area hospitals. @fox6nowpic.twitter.com/yBdwwSHrrI — Angelica Sanchez (@AngSanchezFox6) November 20, 2020

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська