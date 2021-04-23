Апеляційний суд Амстердама до кінця серпня має намір оголосити рішення у справі про експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", відомих як "скіфське золото", які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
"Завершили сьогоднішнє засідання апеляційного суду м. Амстердам щодо повернення в Україну частини нашої культурної спадщини "Скіфське золото". Судді планують оголосити про своє рішення вже найближчими місяцями, до кінця серпня", - заявив Єнін.
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Заступник міністра зазначив, що під час своїх виступів члени української делегації наголошували на тому, що йдеться не лише про історичні артефакти, а й про світовий порядок і систему міжнародного права.
"Ми побачили чергові спроби Росії руйнувати міжнародне право гібридними методами, у хід ішла відверта брехня (про безп'ятихвилинне міжнародне визнання "республіки Крим"), посилання на закони, яких не існує, на кшталт радянських, “сльози кримських дітей, які хочуть скоріше побачити золото у себе вдома” тощо. Була навіть окрема подяка "царю-батюшці" за заснування музеїв у Криму", - стверджує Єнін.
"Фантомні керівники так званих кримських музеїв при цьому не можуть відповісти на елементарне питання: вони представляють Україну (власника цінностей) чи державу-окупанта? Але злодій, який викрав річ, не стає її власником! Ми закликали нідерландське правосуддя не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору! Час довести, що норми мають значення, правила мають значення, територіальна цілісність теж має значення", - наголосив заступник міністра.
Водночас, як зазначив Єнін, навіть позитивне рішення апеляційної інстанції Амстердаму не стане останньою крапкою у справі.
"РФ буде максимально затягувати процес, як і в десятках інших міжнародних судах та арбітражах. Але нас не зупинити, і РФ це сильно не допоможе. Рано чи пізно злодію доведеться платити за рахунками", - наголосив Єнін.
Що відомо про справу
- 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".
- Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.
- Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.
- МЗС Королівства Нідерланди підтвердив визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.
- Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.
- 28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.
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