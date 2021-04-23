Водночас у МЗС України припускають, що після винесення рішення Апеляційним судом Амстердама Росія звертатиметься в інші судові інстанції для затягування повернення Україні античних коштовностей.

Апеляційний суд Амстердама до кінця серпня має намір оголосити рішення у справі про експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", відомих як "скіфське золото", які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Завершили сьогоднішнє засідання апеляційного суду м. Амстердам щодо повернення в Україну частини нашої культурної спадщини "Скіфське золото". Судді планують оголосити про своє рішення вже найближчими місяцями, до кінця серпня", - заявив Єнін.

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Заступник міністра зазначив, що під час своїх виступів члени української делегації наголошували на тому, що йдеться не лише про історичні артефакти, а й про світовий порядок і систему міжнародного права.

"Ми побачили чергові спроби Росії руйнувати міжнародне право гібридними методами, у хід ішла відверта брехня (про безп'ятихвилинне міжнародне визнання "республіки Крим"), посилання на закони, яких не існує, на кшталт радянських, “сльози кримських дітей, які хочуть скоріше побачити золото у себе вдома” тощо. Була навіть окрема подяка "царю-батюшці" за заснування музеїв у Криму", - стверджує Єнін.

"Фантомні керівники так званих кримських музеїв при цьому не можуть відповісти на елементарне питання: вони представляють Україну (власника цінностей) чи державу-окупанта? Але злодій, який викрав річ, не стає її власником! Ми закликали нідерландське правосуддя не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору! Час довести, що норми мають значення, правила мають значення, територіальна цілісність теж має значення", - наголосив заступник міністра.

Водночас, як зазначив Єнін, навіть позитивне рішення апеляційної інстанції Амстердаму не стане останньою крапкою у справі.

"РФ буде максимально затягувати процес, як і в десятках інших міжнародних судах та арбітражах. Але нас не зупинити, і РФ це сильно не допоможе. Рано чи пізно злодію доведеться платити за рахунками", - наголосив Єнін.

Що відомо про справу

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.

МЗС Королівства Нідерланди підтвердив визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.

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Автор: Віталій Саєнко