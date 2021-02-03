Литва і Естонія відреагували на рішення України заблокувати мовлення телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Естонія і Литва підтримують санкційні заходи України проти телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Зокрема, естонські дипломати підтримують протидію України заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною в межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", - повідомляє посольство Естонії в Україні у Twitter.

Литовські дипломати також підтримали боротьбу України з російською дезіфнормацією і гібридною агресією.

"Литва підтримує вільну і демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність і зусилля України захищати себе від дезінформації Росії і гібридної агресії", - йдеться в повідомленні посольства Литви в Україні у Twitter.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

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Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Віталій Саєнко