Комісар ЄС про вступ України у 2027 році: Це не лише бажання Зеленського

Водночас, потреба впровадження фундаментальних реформ залишається на порядку денному.

Багато країн-членів Європейського Союзу прагне, аби Україна якомога скоріше змогла набути членство в ЄС. Тож, це є не лише бажанням президента України Володимира Зеленського.

Про це комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос сказала на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Зокрема, у неї запитали, чи вірить вона у те, що бажання президента Володимира Зеленського щодо вступу України до Євросоюзу до 2027 році буде втілено практично.

Відео дня

"Так, це не лише його бажання, але й також це моє бажання і бажання багатьох-багатьох країн-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим", - відзначила Кос.

При цьому, вона нагадала, що процес набуття членства залежить від реалізації усіх фундаментальних реформ. "Інакше країна не розвиватиметься ні демократично, ні економічно", - додала Кос.

Вона зазначила, що ведеться робота з багатьма країнами-членами і командами в Брюсселі, аби уможливити якомога скорішу інтеграцію України до Євросоюзу.

Як розповіла Кос, в межах ЄС буде обговорено у який спосіб ЄС може зробити внесок у забезпечення миру для України. Зокрема, мається на увазі, що робитиме Євросоюз на випадок після впровадження миру.

"Я говорю про відновлення. Ми обговоримо план процвітання. Цей документ щодо процвітання спирається на два компоненти. По-перше, на визнання важливості процесу вступу на основі усіх реформ. І по-друге - без інвестування не буде відновлення. Це означає, що завдяки процесу реформ ми зможемо створити правову визначеність для того, щоби інвестиції прийшли в Україну", - наголосила Кос.

Вона зазначила, що така система довела свою дієздатність під час попередніх етапів розширення ЄС. Після залучення інвестицій наступає момент для кроків щодо економічного зростання.

"Деякі країни, які прийшли до Євросоюзу в 2004 році, потроїли власну економіку. І це ми хочемо зробити з Україною", - підкреслила Кос.

Вступ в ЄС - перспективи України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський розраховує, що практично приєднання України до ЄС відбудеться у 2027 році. На його переконання, вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх.

Нещодавно віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка відзначив, що поки немає згоди щодо термінів вступу. Утім, ЄС розглядає можливість перегляду процесу вступу, аби створити дворівневу систему членства, завдяки цьому Україна могла б приєднатися до блоку до того, як виконає всі необхідні стандарти в обмін на менші переваги.

Вас також можуть зацікавити новини: