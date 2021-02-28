Політик переконана, що режим Лукашенка впаде через зростаючий тиск з боку Європейського Союзу і США.

Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська вважає, що він буде змушений піти в найближчі місяці.

Читайте такожГотують атаки на військових: Байден пояснив авіаудар США по СиріїПро це вона розповіла в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, пише DW.

Політик переконана, що режим Лукашенка впаде через зростаючий тиск з боку Європейського Союзу і США.

"Тиск буде рости з кожним днем, і одного разу стане для Лукашенка надмірним, так що він піде", - заявила Тихановська.

"Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде", - підкреслила вона.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: УНІАН