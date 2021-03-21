Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала це рішення "руйнівним".

Тисячі людей протестували 20 березня в Туреччині, закликаючи президента Реджепа Таїпа Ердогана переглянути рішення, яким він вивів країну з основоположного Європейського Договору "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашнього насильства і боротьбі з цими явищами" (Стамбульська конвенція).

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Протести пройшли в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі. Один з протестувальників у Стамбулі тримав портрети вбитих у Туреччині жінок.

Туреччина була першою країною, яка підписала конвенцію Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашнього насильства на засіданні Комітету міністрів у Стамбулі у 2011 році. Закон набув чинності у 2014 році.

Указ Ердогана про скасування ратифікації Туреччиною Стамбульської конвенції є ударом по захисникам прав жінок, які вважають, що угода має вирішальне значення для боротьби з домашнім насильством, і перемогою консерваторів в націоналістичній партії Ердогана і їх союзників, які стверджували, що договір порушує єдність сім'ї.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала це рішення "руйнівним".

У Стамбульській конвенції говориться, що чоловіки та жінки мають рівні права. Документ зобов'язує державні органи вживати заходів для запобігання гендерному насильству щодо жінок, захисту жертв і судового переслідування винних.

За інформацією правозахисних груп, в Туреччині зростає насильство щодо жінок і кількість вбивств. Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку року в країні вбито 77 жінок, торік - понад 409.

Міністр Туреччини з питань сім'ї, праці та соціальної політики написав у Тwiter, що права жінок як і раніше захищені турецьким законом, а судова система «досить динамічна і сильна», щоб приймати нові постанови.

Деякі юристи кажуть, що договір все ще діє, стверджуючи, що президент не може вийти з нього без схвалення парламенту, який ратифікував його у 2012 році. Однак Ердоган отримав широкі повноваження після свого переобрання у 2018 році, поклавши початок переходу Туреччини від парламентської до президентської форми правління.

Домашнє насильство в Туреччині: що відомо

У Туреччині не ведеться офіційна статистика вбивств жінок. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що 38% жінок в Туреччині зазнають насильства з боку партнера протягом свого життя, в порівнянні з приблизно 25% в Європі.

У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. У цій країні у 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, а це вдвічі більше, ніж у 2011-му.

Анкара прийняла такі заходи, як ведення бази осіб, які вдаються до насильства, а також створення додатка для смартфонів для жінок, яке відправляє повідомлення в поліцію, яке було завантажено сотні тисяч разів.

Рішення Ердогана було прийнято після того, як у березні він оприлюднив судові реформи, які, за його словами, поліпшать права і свободи та допоможуть відповідати стандартам ЄС. Туреччина була кандидатом на вступ до блоку з 2005 року, але переговори про доступ були припинені через розбіжності в політиці та репутації Анкари в області прав людини.

Стамбульська конвенція про запобігання насильству над жінками

Україна підписала Стамбульську конвенцію у 2011 році, але документ так і не був ратифікований. У 2020 році ратифікація Стамбульської конвенції була основною вимогою маршу жінок. За оцінками організаторів, тоді в ньому взяли участь близько 3,5 тис. людей.

Вже після ходи - у травні 2020 року ООН закликав Верховну Раду прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію насильству. Таким чином в організації відреагували на петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції до Президента України, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

У червні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що попросить Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію після того, як МЗС подасть відповідну пропозицію.

20 березня 2021 року Туреччина вийшла з Конвенції про заборону домашнього насильства.

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Автор: Леся Лещенко