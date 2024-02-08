Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році.

Українські виробники меду відтепер зможуть постачати свою продукцію до Китаю. Процедуру відкриття ринку меду в КНР, яка розпочалась ще в 2019 році, офіційно завершено, і зазначений ринок відкритий для вітчизняних експортерів, повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році.

"Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контрою в Україні. В планах – не зупинятися, а продовжувати працювати для забезпечення безперебійного експорту української продукції з метою посилення економічної стабільності та збільшення робочих місць в нашій країні", – наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

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За його словами, погоджена форма Сертифікату здоров’я на експорт меду з України до Китайської Народної Республіки оприлюднена на офіційному порталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".

Ринок Китаю є дуже перспективним для експорту продукції українського виробництва і його відкриття для українського меду значно розширює можливості для вітчизняних виробників.

Експорт української агропродукції

Станом на початок літа 2023 року для українських виробників молока і молокопродуктів були відкриті ринки 31 країни. Також для цих продуктів в червні було відкрито ринок Канади.

Від жовтня минулого року Україна може постачати до Азербайджану композитні продукти з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною, до Північної Македонії – перероблені корми для домашніх тварин, крім консервованих кормів для домашніх тварин.

Також з жовтня відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме м'яса птиці та продуктів з нього до Держави Кувейт.

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