Журналісти стверджують, що захід вирішили провести якомога далі від протестувальників – на околиці міста.

Президент Дональд Трамп анонсував прес-конференцію своєї команди в розкішному готелі Four Seasons у Філадельфії, проте з якоїсь причини захід відбувся на відкритій парковці біля садівничого магазину Four Seasons Total Landscaping в промзоні на околиці міста.

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Як повідомляє NYT, вранці 7 листопада Трамп анонсував прес-конференцію в готелі у себе в Twitter. Однак потім послідувало коригування - нібито мався на увазі не готель Four Seasons, А магазин Four Seasons Total Landscaping. Цю ж інформацію підтвердила у своєму Twitter прес-служба готелю.

На конференції виступав адвокат Трампа Руді Джуліані. Зазначається, що магазин для садівників розташований біля секс-шопу Fantasy Island і крематорію. Чимало користувачів Twitter відреагували з іронією і визнали вибір місця для прес-конференції символічним.

Багато хто вважає, що організатори заходу допустили помилку при бронюванні місця. Однак журналісти з посиланням на джерела стверджують, що мала місце не помилка, а телефонна плутанина. Трампу повідомили про місце проведення конференції в суботу, але він зрозумів інформацію невірно, вирішивши, що мова йде про готель Four Seasons.

Насправді організатори кампанії Трампа завжди намагаються проводити прес-конференції в дружній йому частині населеного пункту. Однак у продемократичній Філадельфії це виявилося непростим завданням - з середи на вулицях міста проходять масштабні акції прихильників Байдена. Врешті-решт, захід вирішили провести якомога далі від протестувальників - на околиці міста.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров