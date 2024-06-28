Державам-членам Альянсу загрожує агресія РФ, вважає американський лідер.

Під час перших теледебатів перед виборами президента США нинішній американський лідер, демократ Джо Байден проїхався по позиції свого опонента - ексглави держави, республіканця Дональда Трампа щодо НАТО.

Колишній президент хоче, щоб Штати вийшли з Альянсу, сказав очільник країни під час заходу, який транслювало CNN. Байден підкреслив, що "сила в наших альянсах". "Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", - заявив демократ.

Президент також назвав російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, який на війні в Україні не зупиниться, а може піти, зокрема, на Польщу та інші держави-члени НАТО.

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Варто зазначити, що в середині березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт Путіна. Ватажка росіян підозрюють у причетності до депортації дітей з України.

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Дональд Трамп ще під час свого президентства у США не раз говорив про вихід країни з НАТО. Республіканець також звинувачував країни Євросоюзу в тому, що вони занадто мало коштів виділяють на оборону. Нові вибори у США відбудуться 5 листопада. Трамп під час передвиборчих перегонів теж висловлювався про вихід Штатів з Альянсу.

Експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко говорив, що американський лідер не може одноосібно ухвалити таке рішення. Аналітик зазначив, що для виходу США з НАТО потрібно, щоб таке рішення ухвалили і Сенат, і Конгрес.

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