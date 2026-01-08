Трамп дав 'зелене світло' законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем

Голосування щодо законопроєкту може відбутися вже наступного тижня.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Таку заяву зробив один зі співавторів документу, сенатор Ліндсі Грем.

"Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій ми обговорили низку питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював протягом кількох місяців разом із сенатором Блюменталем та багатьма іншими. Це дуже своєчасне рішення, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних людей", – акцентував він у своєму дописі в соцмережі Х.

Сенатор-республіканець додав, що законопроєкт дасть Трампу можливість покарати країни, які продовжують купувати "дешеву російську нафту, що живить військову машину Путіна".

Також він слугуватиме важелем впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити закупівлі російської нафти.

"Я з нетерпінням чекаю на сильне двопартійне голосування, сподіваюся, вже наступного тижня", – додав Грем.

Санкції проти Росії: інші новини

Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що американський лідер Дональд Трамп пригрозив Індії посиленням мит, якщо країна не скоротить закупівлі російської нафти. Сенатор Грем казав, що американські санкції щодо російських нафтових компаній і підвищення мит допомогли скоротити імпорт нафти в Індію.

Раніше Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу. Обмеження торкнулися 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість з яких – громадяни та резиденти країни-агресорки.

