Випускають засоби зв’язку і РЕБ для російської армії: Зеленський запровадив нові санкції

Йдеться про застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб.

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість з яких - громадяни та резиденти Росії.

Зазначається, що це особи та компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

"Серед них - підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур", - йдеться у повідомленні.

Так, санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу Росії.

"Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України", - зазначається у повідомленні.

Зауважується також, що Україна продовжить роботу з партнерами щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. А деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський, коментуючи потенційну мирну угоду, зауважив, що наразі Україна не бачить підготовки США до зняття санкцій з Росії, але ситуація може змінитися.

За словами президента, зняття санкцій значною мірою залежатиме від рішучості європейців. А одна з проблем в питанні зняття санкцій - позиція самого Кремля, яку не можна вважати ані послідовною, ані передбачуваною.

