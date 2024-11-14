Політик додав, що бачення політики щодо України залежить від Трампа.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує організувати переговори між Україною та РФ і таким чином завершити війну.

Про це повідомив конгресмен-республіканець Майк Волц, який стане радником з національної безпеки у майбутній адміністрації Білого дому, передає Голос Америки. "Президент сказав, що він хоче привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", – сказав Волц.

Політик додав, що бачення політики щодо України залежить від Трампа. "Це залежить не від мене, а від рішення президента", – підкреслив конгресмен.

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Радник з нацбезпеки у Білому домі

На посаді радника з нацбезпеки Волц замінить Джейка Саллівана.

Ця посада вважається дуже впливовою в президентській адміністрації. На цьому посту Волц відповідатиме за інформування Трампа про ключові питання національної безпеки та координацію з різними агенціями.

Про намір призначити колишнього офіцера-спецпризначенця, конгресмена Майка Волца на посаду радника з нацбезпеки у своїй майбутній адміністрації Трамп повідомив 12 листопада.

Видання зазначило, що спочатку конгресмен Волц був прибічником допомоги Україні, заявляючи про необхідність перемоги, і навіть приїздив до Києва. Але у вересні минулого року Волтц змінив позицію і навесні цього року навіть голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд.

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