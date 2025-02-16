За даними видання, перед цим представники трьох країн узгодять всі деталі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зустрітися із кремлівським правителем Путіним у Саудівській Аравії вже до кінця лютого.

Як пише видання Newsweek, цього тижня офіційні представники США, України та Російської Федерації проведуть зустріч, щоб "узгодити останні деталі". Востаннє Трамп і Путін зустрічалися ще у 2019 році, на полях саміту G20 у Японії.

Директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв в інтерв'ю CNN сказав, що не здивується, якщо зустріч відбудеться до кінця місяця. За його словами, такий підхід до переговорів не є традиційним для американської зовнішньої політики, коли лідери дають благословення раніше узгодженим питанням:

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"Цього разу росіяни дуже хочуть, щоб зустріч відбулася без сценарію, в дуже широких рамках, які були узгоджені. І, як їм здається, цього хоче і президент Трамп".

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня американський лідер Дональд Трамп анонсував зустріч представників Штатів, України та Російської Федерації. За даними російських ЗМІ, вона відбудеться вже 18 лютого.

Водночас держсекретар Марко Рубіо, який відвідає Саудівську Аравію разом із радником Трампа з нацбезпеки Майклом Волцом та його посланником на Близькому Сході Стівом Віткоффом, заявив, що "справжні переговори" ще не почалися.

Відомо, що у президента України Володимира Зеленського запланований візит до Саудівської Аравії. Він заявляв, що не планує там зустрічей із росіянами та американцями.

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