Серйозність намірів Путіна припинити війну визначать наступні кілька тижнів, сказав Рубіо.

До початку мирних переговорів з Росією доведеться пройти "довгий шлях", а в питанні зустрічей американської та російської сторін у Саудівській Аравії ще нічого не вирішено.

Таку заяву зробив державний секретар Марко Рубіо, передає CBS News. Він прямує із Ізраїлю до Саудівської Аравії, однак запевняє, що планував цю поїздку ще до розмов президента Дональда Трампа з Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. Разом із ним країну відвідають радник з нацбезпеки Майкл Волц та посол Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф:

"Ми готові слідувати за президентом у цьому питанні і почати вивчати шляхи, якщо такі можливості з'являться, щоб розпочати процес на шляху до миру".

За словами Рубіо, під час розмови Трамп дав зрозуміти, що зацікавлений у тривалому закінченні війни, що захищатиме український суверенітет, а кремлівський правитель "висловив зацікавленість у мирі". На питання, чи вірить він у готовність Путіна до переговорів та поступок, держсекретар відповів, що за дзвінком повинні слідувати дії. Наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно, додав він:

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"Один телефонний дзвінок не вирішить таку складну війну, як ця. Але я можу сказати вам, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який потенційно може розпочати цей процес", - сказав Рубіо.

За його словами, наразі ще немає ніякого переговорного процесу. Якщо почнуться справжні переговори, то Україна та інші європейські країни повинні будуть до них долучитися:

"Процес досягнення миру - це не справа однієї зустрічі. Ця війна триває вже давно. Вона важка, складна, кривава, дорого коштує. Тому закінчити такий конфлікт буде нелегко, і на кону стоять інші сторони, які також мають свою думку з цього приводу".

Переговори з Росією

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Після цього він доручив держсекретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу та спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори.

Повідомлялося, що переговори можуть проходити в Саудівській Аравії. Тим часом європейські лідери та Україна висловлюють занепокоєння щодо можливого виключення Європи з цього процесу.

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