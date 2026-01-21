Трамп має рацію: CNN пояснив, нащо США потрібна Гренландія

Москва також десятиліттями розширює свою військову присутність в Арктиці, інвестуючи мільярди доларів у нові та існуючі об'єкти.

Хоча вимоги президента США Дональда Трампа передати йому Гренландію обурливі, цей острів є ключовим активом у гонці за контроль над Арктикою, яку наразі, без сумніву, виграє Росія. Про це пише канал CNN.

"Домінування Москви забезпечено тим, що вона контролює приблизно половину суші та половину виключної морської економічної зони на північ від Арктичного кола. Дві третини мешканців Арктики - жителі РФ. Росія також контролює понад 60% ВВП регіону", - сказано в статті.

Зазначається, що Москва також десятиліттями розширює свою військову присутність в Арктиці, інвестуючи мільярди доларів у нові та існуючі об'єкти.

CNN стверджує, що наразі в арктичному регіоні налічується 66 великих військових об'єктів і сотні оборонних споруд і форпостів. 30 з них знаходяться у Росії, а 36 - у країнах НАТО: 15 у Норвегії, 9 у Канаді, 8 у США, 3 в Гренландії та одна в Ісландії. Зі вступом до НАТО Фінляндії та Швеції Арктика фактично опинилися поділеною на дві майже рівних частини, однак Гренландія залишається великим пробілом у захисті Альянсу. В статті додали:

"Занепокоєння викликає й те, що Москва останніми роками інвестувала значні кошти а модернізацію свого атомного підводного флоту, який є основою її військової потужності в Арктиці. Набираючись досвіду від війни в Україні Росія також покращила свої можливості у сфері радарів, ракет і безпілотників".

Зазіхання Трампа на Гренландію

Дональд Трамп, який раніше обіцяв покарати європейців додатковими митами за захист Гренландії, в середу оголосив, що поки не вводитиме їх. Цю заяву він зробив після зустрічі у Давосі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

