За словами екс-президента США, деякі люди не люблять прем’єр-міністра Угорщини, тому що "він занадто сильний".

Колишній президент США Дональд Трамп вважає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "великим лідером". Про це він сказав під час передвиборчого мітингу в Манчестері (штат Нью-Гемпшир).

За словами Трампа, глава угорського уряду є "дуже сильною людиною і великим лідером у Європі".

"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Приємно мати сильну людину, яка керує твоєю країною", – зазначив екс-президент США.

Дональд Трамп - останні новини

Днями колишній президент США Дональд Трамп похизувався тиском на НАТО. За його словами, Білий дім "сплачує рахунок" за участь у військовому альянсі. Виступаючи на мітингу в Нью-Гемпширі, Трамп розкритикував європейські країни за те, що ті занадто сильно покладаються на Вашингтон, коли йдеться про витрати на оборону.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запросив Трампа до Києва. Так глава держави прокоментував заяву кандидата у президенти США про те, що той "завершить війну в Україні за 24 години".

Між тим у Білому домі побоюються, що у разі перемоги Трампа, підтримка Києва максимально скоротиться. Незалежно від того, як закінчаться вибори у США, у західних розвідках вважають, що війна триватиме щонайменше ще два роки.

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