Трамп поговорив із президентом Колумбії, якого раніше називав 'хворим чоловіком'

Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку до зустрічі представників США і Колумбії у Білому домі. Про це пише Fox News.
"Для мене було великою честю поговорити з президентом Колумбії Густаво Петро, який зателефонував, щоб пояснити ситуацію з наркотиками та інші розбіжності, які у нас були. Я вдячний йому за дзвінок і тон розмови й з нетерпінням чекаю на зустріч із ним найближчим часом", – зазначив Трамп.
Очільник Білого дому додав, що наразі ведуться переговори між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Колумбії. Сторони обговорюють зустріч у Білому домі.
Журналісти нагадують, що президент США після операції у Венесуелі виступив із попередженням у бік Густаво Петро. Зокрема він заявив, що "Колумбія дуже хвора" і що країною "керує хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн".
Інші заяви Трампа щодо ситуації в регіоні
Після операції США у Венесуелі Вашингтон зробив ряд заяв щодо інших країн західної півкулі. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо виступив зі своїм попередженням кубинському уряду, а Дональд Трамп допустив можливість проведення операції у Колумбії.
Крім того, США продовжують заявляти про свої наміри щодо Гренландії. Зокрема, журналісти The Economist раніше повідомляли, що Вашингтон працює над угодою, яку можуть запропонувати владі острова.