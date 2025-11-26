Президент США Дональд Трамп намагається якнайшвидше і за будь яку ціну зупинити війну РФ проти України і це пояснює, чому деталі його "мирного плану" досі залишаються нечіткими і піддаються змінам.

Як пише видання Politico, для Трампа найголовніше - закінчити війну в Україні, недивлячись на те, яким буде остаточний зміст мирної угоди. Видання зазначило, що поки Європа і Україна були, м'яко кажучи, здивовані "мирним планом" з 28 пунктів, згідно якого Донбас мав відійти РФ, у Білому домі наголосили: у Трампа немає "червоних ліній" - йому важливо, щоб сторони погодилися й війна закінчилася.

"Кінцева мета - мир. Це найважливіше, чого можна досягти. Зупинити бойові дії, припинити вбивства. Саме цього він прагне передусім", - сказав виданню високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

Він додав, що Трамп підпише будь-яку угоду, яка "зупинить війну та яку сторони зможуть якнайшвидше узгодити".

Видання зазначило, що бажання Трампа якнайшвидше прийняти мирну угоду пояснює і те, чому зміст його "мирного плану" постійно змінюється, і чому президент може протягом доби перейти від ультиматуму Україні схвалити план до четверга - до твердження, що його ініціатива не є остаточною.

Це також пояснює, чому переговори зі сторонами ведуть кілька американських посадовців.

"Мирний план" Трампа щодо України

Так званий мирний план США, який вони складали разом з росіянами, було оприлюднено тиждень тому. План вимагав від України передати Донбас Росії, а також ніколи не вступати в НАТО.

Європейська влада відразу назвала цей "мирний план" списком бажань російського диктатора Володимира Путіна. У ЄС також додали, що Стіву Віткоффу, який є автором даного плану, варто звернутися до психіатра.

Українська влада була більш стриманою у своїх коментарях. Президент України Володимир Зеленський сказав, що ніяких госрих заяв з цього приводу не буде. Він лише сказав, що українська влада готова працювати з цим "мирним планом".

